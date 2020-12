Catana bondit après une solide publication annuelle

Catana bondit après une solide publication annuelle









Crédit photo © Catana Group

(Boursier.com) — Dans des volumes soutenus, Catana bondit de 10% à 3 euros au lendemain de la présentation de solides comptes annuels. Le plaisancier a enregistré un chiffre d'affaires global de 82,6 ME (+6,7%), dans un contexte marqué par une baisse d'activité significative de la très grande majorité des acteurs du marché des multicoques. Fortement perturbé dans sa structure de coûts par la violence de la crise sanitaire et malgré un manque à gagner de plus de 3 ME et des coûts d'exploitation nettement supérieurs du fait des mesures sanitaires déployées, le résultat opérationnel reste solide et s'établit à +6,8 ME, soit plus de 8% du chiffre d'affaires.

Le résultat net part du Groupe, à +5,7 ME (6,9% du chiffre d'affaires), confirme la robustesse du modèle de rentabilité du Groupe malgré un contexte très chahuté, étant précisé que toutes les structures de la société sont bénéficiaires sur cet exercice 2019/2020.

Autre bonne nouvelle, Catana a indiqué disposer à ce jour ,et après seulement un peu plus de 3 mois, d'un carnet de commandes de bateaux neufs de 76 ME, supérieur à la totalité de la facturation de l'exercice écoulé. La prévision d'activité pour la totalité de l'exercice étant d'ores et déjà en hausse de 15% au minimum avec une profitabilité significativement supérieure, sous réserve évidemment qu'aucune interdiction administrative pour raisons sanitaires, n'intervienne d'ici la fin de l'exercice.