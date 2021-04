Cast retrouve la rentabilité opérationnelle

(Boursier.com) — Avec 6 % de croissance à taux de change constant et 3,2 ME de résultat opérationnel, l'année 2020 marque le retour des profits pour Cast. Le bon résultat opérationnel découle directement de trois facteurs: les investissements réalisés ces dernières années dans la construction d'un réseau de partenaires intégrant la technologie CAST dans leurs services et la mise sur le marché de CAST Imaging, produit s'appuyant sur la technologie d'analyse logicielle CAST qui connaît un vif succès ; la forte progression des ventes SaaS (6,1 ME sur l'année, soit + 72%) ; et la réduction des coûts opérationnels dans le contexte particulier de la crise sanitaire.

Le résultat net ressort à 0,1 ME, contre -4,2 ME en 2019. La structure financière est bonne avec 16 ME de trésorerie disponible à la fin mars.

En dépit du contexte macro-économique incertain, le management de CAST entrevoit une croissance profitable supérieure à 10%.