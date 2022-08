Cast pense que l'exercice sera profitable

(Boursier.com) — Le résultat opérationnel du premier semestre s'établit à -1,2 ME, en ligne avec la baisse du chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2021, laquelle s'explique par l'évolution du modèle de vente en faveur de la location. Le résultat net ressort à -1,1 ME, contre 0,8 ME un an plus tôt.

Les charges opérationnelles progressent de 4%, CAST ayant par ailleurs continué d'investir dans de nouvelles ressources au profit d'une croissance future plus rapide. Au 30 juin 2022, la trésorerie disponible était de 20,1 ME et la trésorerie nette de 15,5 ME.

Comme indiqué fin juillet, la croissance pourrait être un peu plus faible que prévue sur l'année, autour de 10%, mais avec une base plus élevée de chiffre d'affaires récurrent. L'exercice resterait profitable.