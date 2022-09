Cast : le prix de l'offre est confirmé

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'Offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Cast et initiée par la société financière Da Vinci France, le cabinet Bryan, Garnier & Co a présenté à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) la note d'information et des informations relatives aux caractéristiques de l'opération.

Le prix de l'offre est confirmé à 7,55 euros par action Cast, augmenté de 0,30 euro par action Cast en cas d'atteinte du seuil de 90% du capital et des droits de vote de Cast. L'offre sera ouverte sur une durée de 15 jours de négociation. Le calendrier de l'offre sera fixé par l'AMF.

Il est précisé que dans le cas où, à la clôture de l'offre, le nombre d'actions non présentées par les actionnaires minoritaires ne représenterait pas plus de 10 % du capital social et des droits de vote de la société Cast, l'initiateur a l'intention de demander à l'AMF, dans un délai de 3 mois à l'issue de la clôture de cette offre publique, la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre publique d'achat, nette de tous frais, afin de se voir transférer les actions de Cast non apportées à la présente offre publique d'acquisition simplifiée, moyennant une indemnisation égale à 7,85 euros.