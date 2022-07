Cast : Crédit Mutuel Equity SCR ne détient plus d'action

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 juillet à l'AMF, la société par actions simplifiée Crédit Mutuel Equity SCR -anciennement dénommée CM-CIC Investissement SCR et contrôlée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel- a déclaré avoir franchi en baisse, le 21 juillet, les seuils de 20% des droits de vote et 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de Cast. Elle ne détient plus aucune action de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Cast hors marché au profit de la société Financière Da Vinci, contrôlée par Bridgepoint.