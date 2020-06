Cast conclut un partenariat avec TNP

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le cabinet de conseil leader de la performance TNP et Cast, pionnier et leader de la Software Intelligence, s'allient dans le cadre d'un partenariat articulé autour de 3 initiatives : le lancement du 1er Observatoire de la Qualité des Progiciels du secteur Assurance, la création d'une offre de Due Diligence dédiée aux fonds d'investissements, et la mise en oeuvre d'une solution basée sur de l'IA pour la maintenance prédictive des applications.

Les deux sociétés ont débuté leur coopération à la suite de plusieurs missions à fort impact client menées de concert. TNP et Cast s'engagent ainsi dans une démarche plus proactive, en mettant en commun leurs actifs technologiques et leur expertise pour accélérer la transformation numérique des entreprises du CAC 40 et du SBF 120.

Un Observatoire de la Qualité des Progiciels

TNP et Cast ont pris la mesure de la difficulté pour leurs clients de l'Assurance et de la Prévoyance Santé de sélectionner leurs partenaires logiciels de manière fiable et objective. L'Observatoire de la Qualité des Progiciels combinera la vision fonctionnelle de TNP et les analyses et benchmarks de Cast sur la pérennité des architectures, notamment en termes de résilience, agilité, complexité, risques open source et éligibilité Cloud. Les bénéfices seront multiples : cartographier le marché, donner des grilles de lecture et apporter au secteur de l'assurance une vision objective des solutions disponibles.

Une offre de Due Diligence dédiée aux sociétés d'investissement

L'offre commune de Due Diligence TNP/Cast est dédiée aux entreprises en phase d'acquisition et aux fonds d'investissements (VC, Private Equity, ...). Elle apporte une évaluation factuelle d'une solution technologique sur quatre axes d'analyse lors des mandats qui sont confiés à TNP : structure de coûts (fixes/variables), qualité du socle technologique (technologies, architecture), niveau d'automatisation (maturité de l'équipe de développement), et valeur ajoutée de la solution par rapport au marché (ex : taux conversion).

TNP apporte sa connaissance sectorielle ainsi que ses benchmarks de coûts et de maturité IT combinés avec les indicateurs de santé logicielle de Cast pour évaluer le coût prévisionnel d'intégration et de passage à l'échelle dans le cadre d'une stratégie de mise sur le marché. La Due Diligence propose un plan d'intégration chiffré avec plusieurs scénarii de remédiation de la dette technologique ou des obsolescences constatées par Cast. Pour les acquéreurs de start-up, l'objectif de TNP avec la plateforme Cast est d'apporter un projet d'intégration chiffré leur permettant de valoriser la solution en tenant compte des coûts d'exploitation futurs et des risques liés au modèle SaaS ou pay-per-use.

De la maintenance prédictive basée sur de l'IA

Comment aider les DSI à améliorer de manière proactive la performance de leurs applications critiques ? TNP et Cast mutualisent leurs savoir-faire et mettent en commun deux solutions innovantes basées sur l'Intelligence Artificielle afin d'améliorer en continu l'expérience utilisateur et la qualité intrinsèque des applications.

La technologie de Software Intelligence de Cast remonte des données sur la qualité structurelle des applications. TNP, via sa start-up HypeSense, combine les indicateurs Cast à des logs applicatifs et des analyses sémantiques des feedbacks utilisateurs afin de suggérer des plans d'actions pertinents et optimisés. Cette approche marque une rupture dans les modes d'analyse et de pilotage des applications critiques. Elle est déjà en pilotage chez certains clients et donne des résultats probants.