Cast : améliore ses produits

Cast : améliore ses produits









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cast a significativement amélioré ses produits -Cast Highlight, Cast Imaging et Cast Application Intelligence Platform- visant à permettre aux entreprises d'accélérer leur transformation digitale.

Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux leaders IT d'accélérer la modernisation et la migration des applications vers le cloud, d'augmenter la productivité de leurs équipes de développement et de renforcer la résilience de leurs systèmes logiciel.

Les produits Cast fournissent des données inédites sur l'état structurel des applications développées avec pratiquement n'importe quelle combinaison de langages, de bases de données et de frameworks - du mainframe au web, mobile, cloud.