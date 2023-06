Casino : Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez Alexandre Zouari ne lâchent pas l'affaire

(Boursier.com) — A la suite du communiqué de presse de TERACT, actant la fin des discussions qui avaient été engagées, le 9 mars dernier avec le groupe Casino, Xavier Niel, Matthieu Pigasse, Moez Alexandre Zouari, agissant en leur nom, travaillent pour faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino.

"Cette solution s'accompagnerait d'une mise en place d'un projet industriel et social fort et d'un plan financier rétablissant les grands équilibres du groupe Casino, en s'appuyant pleinement sur ses équipes" commentent les intéressés.

Elle intégrerait un renforcement des fonds propres du groupe Casino et, dans la mesure du nécessaire, une adaptation de la dette existante aux capacités du Groupe et à la préservation de son potentiel de croissance. Cette solution est ouverte à l'ensemble des acteurs intéressés à participer au redressement d'un acteur historique de la distribution, leader de la proximité et du e-commerce en France, dans le respect de son histoire et de son identité.

Elle s'articulerait avec les partenariats industriels et commerciaux susceptibles d'être mis en place entre Teract et Casino.

L'objectif est de constituer un modèle de distribution responsable et durable en y associant les filières d'approvisionnement avec les coopératives agricoles et l'agroalimentaire. Les formats innovants et les savoir-faire des équipes du groupe Casino constitueront un des maillons structurant de ce projet afin de faire émerger un nouvel acteur de la distribution soucieux de la qualité, de la production responsable et des nouvelles attentes des consommateurs.