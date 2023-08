Casino : vive hausse

(Boursier.com) — Toujours très volatil, le titre Casino rebondit de 7,8% à 3,7 euros en matinée. Le distributeur a annoncé vendredi soir que le Président du Tribunal de commerce de Paris statuera dans le courant du mois de septembre sur des demandes de délais de grâce sur les obligations high yield non sécurisées émises par Casino, à maturité 2026 et 2027 ; les obligations EMTN à maturité 2026 ; et les TSSDI émis en 2005. Dans l'intervalle, le Président du Tribunal de commerce de Paris a suspendu provisoirement toute obligation de paiement au titre des instruments concernés.

Par ailleurs, le groupe stéphanois rappelle que s'agissant des créanciers ayant refusé l'octroi des 'waivers' demandés, il sollicitera du Président du Tribunal de commerce l'application de délais de grâce en application du Code de commerce.