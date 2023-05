Casino : violent décrochage après un premier trimestre encore compliqué

(Boursier.com) — Après une impressionnante série haussière, Casino chute de 9,5% à 7,5 euros ce jeudi, sanctionné après une nouvelle publication sans éclat. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros au premier trimestre, en baisse de 1,8%, et en croissance de seulement +1% en données comparables. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur des revenus de 8,29 MdsE.

En France Retail, les ventes ont reculé de -0,4% en données comparables, reflétant une accélération séquentielle des enseignes parisiennes et de proximité (+4,6% après +2,8% au T4 2022) et un chiffre d'affaires hypermarchés et supermarchés encore en baisse significative dans l'attente de l'impact des réajustements tarifaires effectués. Au total, l'EBITDA France, hors GreenYellow et la promotion immobilière, est en baisse de -54 ME sur le trimestre.

Dans une interview accordée au magazine 'Le Point', Daniel Kretinsky indique par ailleurs que Casino a besoin d'une "intervention rapide" pour faire face à sa dette. L'investisseur tchèque, qui a récemment proposé d'investir 1,1 milliard d'euros dans Casino afin de renforcer ses finances et lui permettre de faire les investissements nécessaires, affirme que son plan n'entre pas en conflit avec le projet existant de Casino de fusionner ses supermarchés français avec Teract. "Nous avons des éléments qui montrent objectivement que la situation financière n'est plus tenable sans une intervention rapide", détaille D.Kretinsky. "En tant qu'actionnaires responsables, nous venons à son secours en proposant un scénario de recapitalisation qui préserve les intérêts des salariés, des fournisseurs et des clients. Notre offre n'est pas hostile".