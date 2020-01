Casino : Vesa Equity Investment franchit le seuil de 5% du capital

Casino : Vesa Equity Investment franchit le seuil de 5% du capital









(Boursier.com) — Vesa Equity Investment renforce sa position et annonce avoir franchi le seuil de 5% du capital de Casino, Guichard-Perrachon pour atteindre 5,64% du capital. Vesa Equity Investment S.à.r.l. est un véhicule d'investissement détenu par MM. Daniel Kretinsky, actionnaire de contrôle (53%) et Patrik Tkac (47%).

"L'annonce de ce franchissement de seuil fait suite à notre entrée au capital annoncée le 5 septembre 2019. Elle réaffirme notre conviction que Casino, Guichard-Perrachon est le groupe de distribution le mieux positionné sur le marché français et l'un des leaders européens le mieux à même de répondre aux profondes transformations du secteur. Nous continuons d'apporter notre plein soutien au management du groupe Casino, Guichard-Perrachon et notre confiance dans sa capacité à mettre en oeuvre sa vision stratégique à long terme à laquelle nous adhérons" a déclaré M. Kretinsky.

Pour Jean-Charles Naouri, Président-Directeur Général de Casino, Guichard-Perrachon, "ce nouvel investissement de M. Kretinsky au capital de Casino, Guichard-Perrachon démontre à nouveau la confiance d'investisseurs professionnels du secteur dans notre capacité d'innovation et d'exécution. Comme annoncé en septembre dernier, je proposerai au conseil d'administration de soumettre la nomination à la prochaine Assemblée Générale du Groupe d'un représentant de Vesa Equity Investment au conseil d'administration de Casino, Guichard-Perrachon."

Pour rappel, MM. Daniel Kretinsky et Patrik Tkac, sont des investisseurs de long terme y compris dans le secteur de la distribution en Europe, avec une participation de 29,99% dans le groupe METRO, ainsi qu'une participation de 40% dans Mall Group, un acteur majeur d'e-commerce en Europe centrale et orientale dont le chiffre d'affaires dépasse 700 millions d'euros.

M. Kretinsky est actionnaire de contrôle, Président-Directeur Général d'Energeticky a prumyslovy holding, a.s. (EPH), groupe international actif dans l'énergie et les infrastructures basé en République tchèque. En plus de siéger à plusieurs conseils d'administration de sociétés affiliées à EPH, il occupe également des fonctions au sein de sociétés non-affiliées à EPH, où il détient une participation majoritaire ou de contrôle notamment Czech Media Invest et EC Investments qui détient, entre autres, 40% de Mall Group. Il est également président du conseil d'administration d'AC Sparta Praha fotbal. M. Tkac est vice-président du conseil d'administration de J & T Finance Group SE ("JTFG"), groupe bancaire international fournissant des services dans les domaines de la banque privée, de détail et d'investissement, de la gestion d'actifs et du commerce de titres principalement dans les pays d'Europe centrale et orientale. Il est également président du conseil d'administration de J & T Banka a.s.. Outre ses activités au sein de JTFG, il détient notamment une participation importante dans le groupe J & T Private Equity, EP Global Commerce, Czech Media Invest ou Mall Group.