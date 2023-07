Casino va poursuivre les négociations avec EP Global Commerce, Fimalac et Attestor

(Boursier.com) — Le groupe de distribution Casino indique avoir reçu, le 15 juillet, une offre révisée de la part de EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor -c'est-à-dire une offre formulée par le concert constitué autour de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière- en vue du renforcement des fonds propres du Groupe.

3F Holding a renoncé à déposer une offre révisée.

Le conseil d'administration de Casino, sur recommandation unanime de son comité ad hoc regroupant la quasi-totalité les administrateurs indépendants, a décidé de poursuivre les négociations avec EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor, ainsi qu'avec les créanciers du Groupe, afin de parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière du Groupe d'ici la fin du mois de juillet 2023.

Rappelons que les critères d'appréciation des propositions, rendu public par Casino, étaient les suivant :

- La pérennité du Groupe et sa viabilité sur le long terme ;

- L'intégrité des activités du Groupe en France ;

- La préservation des emplois au sein du Groupe et chez les partenaires du Groupe ;

- La rapidité et la certitude d'exécution de la proposition de restructuration ;

- La compatibilité de la structure de bilan cible avec la génération de cash flow anticipée afin de permettre la bonne exécution du plan d'affaires et le remboursement des passifs financiers restructurés ;

- L'inconditionnalité des engagements d'apport de fonds propres ; et

- Le niveau de liquidités disponibles pour le Groupe post-réalisation de la restructuration, ce qui traduira la robustesse financière du plan de restructuration.

La cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société, suspendue ce jour, reprendra le 18 juillet à l'ouverture du marché.