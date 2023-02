Casino : une fin d'année difficile en France, l'Amérique latine sauve les meubles

(Boursier.com) — Après avoir ouvert dans le rouge, Casino grignote 0,6% à 10 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 9,2 MdsE au quatrième trimestre (+4,4% en données comparables, +10% en données publiées). L'activité France Retail est quasi stable en comparable (+0,1%), en croissance dans les enseignes parisiennes (Franprix +5,5%, Monoprix +1,8%) et la proximité (+4,4%). L'Amérique latine tire la tendance avec des ventes en hausse de 12% en comparable (+24% en données publiées) avec d'excellentes performances d'Assaí (+38% en publié, +11% en comparable) et de Grupo Éxito (+18% en publié, +16% en comparable).

Sur l'ensemble de 2022, le Chiffre d'affaires ressort à 33,6 MdsE (+5,2% en comparable, +10% en données publiées). L'activité France Retail monte de +1,5% en comparable avec de solides performances pour la proximité (+6,6%) et Franprix (+3,4%). L'Amérique latine affiche une progression de +12% en comparable (+23% en données publiées) avec d'excellentes performances d'Assaí (+31% en publié, +10% en comparable) et de Grupo Éxito (+21% en publié, +21% en comparable).

Pour l'année 2022, le groupe avait précédemment dit viser "niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de cash-flow". Casino doit ses résultats annuels le 10 mars.

Pour Bryan Garnier, Casino a dévoilé de mauvais chiffres de ventes au quatrième trimestre avec une croissance à comparable de 0,1%, manquant ses propres attentes et sous-performant le marché français et Carrefour plus que prévu. Le broker estime que Casino France a fait face à une baisse de volume à deux chiffres en France au quatrième trimestre, ce qui soulève des questions sur son levier opérationnel à l'avenir, tandis que l'inversion probable du BFR devrait également peser sur sa génération de FCF. Il s'attend à une réaction négative du cours de l'action aujourd'hui et réitère sa recommandation 'vendre' même si les discussions de fusion avec Teract ont été confirmées il y a quelques semaines.