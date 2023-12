Casino : très forte volatilité après les annonces

(Boursier.com) — Matinée très volatile pour Casino. Après avoir bondi de près de 10% en début de séance, le titre du distributeur chute désormais de 7% à 0,73 euro après avoir été suspendu lundi. Le groupe stéphanois a annoncé la cession de la quasi-totalité de son parc d'hyper et supermarchés à Intermarché et Auchan sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliards d'euros (hors immobilier). La transaction porte sur 313 magasins, qui ont généré un chiffre d'affaires total de 3,6 milliards d'euros en 2022. L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris par le Groupement Les Mousquetaires et Auchan. Les produits de l'opération permettront de soutenir la restructuration financière envisagée, l'investissement dans le périmètre maintenu, et l'accompagnement social pour les salariés concernés.

L'accord semble positif pour la valorisation de Casino, étant donné que ces magasins ont constitué un problème majeur, selon AlphaValue. Cependant, le nouveau propriétaire pourrait vouloir réduire le nombre d'employés et une intervention politique n'est pas exclue compte tenu de la sensibilité et du risque associés à des pertes de milliers d'emplois.