Casino : toujours sous pression

(Boursier.com) — Casino recule encore de près de 3% à 7,25 euros ce mardi à Paris. Le distributeur, qui cherche toujours une issue pour éviter une impasse financière, a refait un point hier sur la procédure de conciliation avec ses créanciers. Après avoir activé différents leviers, le groupe a indiqué que le cabinet de conseil Accuracy "n'anticipe pas de problème de liquidité d'ici fin 2023 dans l'hypothèse d'une poursuite du gel des frais financiers et des échéances de dette après la période de conciliation, et sur la base de la cession à venir par Casino au Groupement les Mousquetaires du premier périmètre de magasins représentant un chiffre d'affaires de 549 millions d'euros HT".

Casino et les conciliateurs ont pour objectif commun de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du Groupe d'ici la fin du mois de juillet. Le Groupe estime que cet accord devra comprendre un apport en fonds propres pour un montant d'au moins 900 millions d'euros afin de permettre la mise en oeuvre du plan d'affaires 2023-2025 dans des conditions de liquidité adéquates.

Endetté à hauteur de 6,4 milliards d'euros à fin décembre 2022, Casino doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années et la holding par laquelle Jean-Charles Naouri le contrôle est également lourdement endettée.

Encore du mouvement en Amérique latine

Dans ce contexte, la société a également annoncé prévoir de céder ses actifs restants en Amérique latine, notamment le brésilien Grupo Pao de Acucar et le colombien Exito. Pour l'année 2023, Casino anticipe un Ebitda de 439 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie libre avant intérêts négatif de 287 millions d'euros. En comparaison, Casino avait fait état l'année dernière d'un Ebitda stable de 2,51 MdsE. Le groupe anticipe pour 2024 un flux de trésorerie libre de 1,07 MdE, dont un milliard venant de cessions d'actifs.

Pour les analystes de 'Bloomberg Intelligence', "le plan de restructuration du Groupe Casino suppose, de manière un peu fantaisiste, que la croissance en France peut être relancée autour de l'épicerie urbaine de proximité et premium après la levée de 900 millions d'euros de nouveaux fonds propres, toutes les dettes non garanties converties en fonds propres et les actifs Latam et périphériques restants vendus... L'incapacité à générer un flux de trésorerie disponible d'exploitation n'est pas résolue, de sorte que les créanciers et les nouveaux investisseurs peuvent exiger plus de contrôle et un plan qui corrige ces faiblesses de longue date ".

A noter que, dans ce contexte, Oddo BHF a coupé son objectif de 6,4 à seulement... 1 euro avec un avis à 'sous-performer'.