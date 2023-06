Casino : Teract jette l'éponge

(Boursier.com) — Comme pressenti, Teract jette l'éponge. Teract et le groupe Casino avaient engagé, le 9 mars, une période de discussions exclusives visant à créer un leader français de la distribution responsable et durable, conduisant potentiellement au regroupement de leurs activités de distribution en France et à la mise en place de filières d'approvisionnement communes avec les coopératives agricoles du groupe InVivo, actionnaire majoritaire de Teract.

Au terme de cette période d'exclusivité, qui a été renouvelée le 24 avril et court jusqu'à ce jour, Teract et le groupe Casino ont décidé, d'un commun accord et compte tenu de l'évolution de la situation, de ne pas poursuivre ces discussions. Teract réaffirme toutefois qu'il reste ouvert à une réflexion commune renouvelée sur un partenariat industriel et commercial prenant en compte le nouvel environnement du groupe Casino. Le marché sera tenu informé de tout développement significatif dans ce sens, précise la firme.