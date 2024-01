Casino : suspendu !

(Boursier.com) — Le titre Casino n'a pas coté ce matin. Et pour cause, il est suspendu. Une suspension "à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis", selon Euronext. En grandes difficultés financières, Casino a mis en place un plan de sauvegarde, qui a été approuvé plus tôt ce mois-ci par ses actionnaires et créanciers. Le distributeur a annoncé en décembre l'ouverture de négociations exclusives avec Auchan Retail et le Groupement Les Mousquetaires, maison-mère d'Intermarché, pour leur céder 313 supermarchés et hypermarchés. Selon les informations obtenues hier par 'Les Echos', Carrefour pourrait également reprendre une trentaine de magasins Casino.