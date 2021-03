Casino : succès de l'opération de refinancement pour un montant de 1,525 MdE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Casino annonce avoir mené avec succès son opération de refinancement lancée le 22 mars 2021 incluant : Un nouveau prêt à terme (Term Loan B) de 1 milliard d'euros, de maturité août 2025 et de taux d'intérêt Euribor +4%, avec les mêmes sûretés que le prêt à terme existant ; Une nouvelle obligation non sécurisée de 525 millions d'euros, de maturité avril 2027 et de coupon 5,25%.

Le montant total de ces financements atteint 1,525 milliard d'euros, et dépasse les 1,225 milliard d'euros initialement visés en raison d'un fort intérêt des investisseurs.

Les fonds levés permettront de rembourser le prêt à terme (Term Loan B) existant de 1,225 milliard d'euros de maturité janvier 2024, et de taux d'intérêt Euribor +5,5%. L'excédent de 300 millions d'euros servira au refinancement futur de dettes.

La maturité moyenne de la dette est ainsi étendue de 3,1 à 3,7 années.

Le règlement livraison de cette opération est attendu d'ici le 13 avril.