Casino : S&P pourrait encore abaisser sa notation

(Boursier.com) — A contre-courant, Casino retombe de 3,8 à 6,4 euros en fin de séance à Paris. S&P Global Ratings a confirmé la note émetteur long terme du distributeur à 'CCC+', soit sept niveaux en dessous de la qualité d'investissement, associée à des perspectives "en développement". L'agence estime que la valeur des actifs liquides du groupe est suffisante pour couvrir les échéances de l'année prochaine, mais sa capacité à respecter ses obligations 2025 dépendra d'une série de facteurs, notamment des conditions économiques et financières favorables ainsi que de ventes d'actifs réussies et d'une amélioration des flux de trésorerie. La note pourrait augmenter ou baisser au cours des 12 prochains mois en fonction de la capacité et de la volonté de l'entreprise de faire face aux échéances de sa dette en 2024-2025 et des effets de la fusion potentielle avec Teract sur ses opérations, sa structure du capital et ses titres de créance, souligne l'agence.