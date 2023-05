Casino : S&P dégrade encore, le titre recule encore

(Boursier.com) — Cinquième séance dans le rouge pour Casino qui cède encore 2% à 7 euros en ce milieu de semaine. S&P Global Ratings a abaissé la note émetteur long terme du distributeur de 'CCC+' à 'CCC-' ainsi que la a dette senior garantie de 'B-' à 'CCC'. Toutes les notes ont été placées sous 'surveillance négative'. " Nous pensons que le processus de sollicitation de consentement, combiné à la faible performance opérationnelle du groupe, à sa position fragile en termes de liquidités et à sa structure de capital insoutenable, rend inévitable un défaut de paiement, un 'distressed exchange' ou un remboursement dans les six mois, en l'absence de changements imprévus et significativement favorables dans les circonstances de l'émetteur". Le placement sous 'surveillance négative' reflète le point de vue de l'agence d'une probabilité croissante de défaut - soit conventionnel, soit par le biais d'un échange en difficulté ou d'une restructuration - en l'absence de développements favorables.