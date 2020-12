Casino : soigne son bilan

Casino : soigne son bilan









Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Casino avance de 0,7% à 25,5 euros à l'ouverture du marché parisien alors que le distributeur vient d'annoncer le lancement d'une opération visant à renforcer sa liquidité jusqu'à fin 2023, diminuer le montant de sa dette obligataire et en allonger la maturité moyenne.

L'opération comprend un abondement cible de 200 millions d'euros du prêt à terme (Term Loan B) de maturité 2024 initialement souscrit en novembre 2019, le lancement potentiel d'un instrument de dette non-sécurisée de maturité janvier 2026 d'une taille cible de 300 millions d'euros et une offre de rachat sur les souches non sécurisées de maturités 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 pour un montant maximum de 1,2 milliard d'euros, financée par les fonds levés (soit un montant cible de 500 millions d'euros), le produit de cession de Leader Price (648 millions d'euros) et les fonds encore disponibles sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette (87 millions d'euros).

Les fonds levés et éventuellement non utilisés au terme de l'offre de rachat seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette, en vue d'opérations ultérieures. La finalisation de ces opérations est attendue dans les prochaines semaines.