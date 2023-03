Casino : Smart Good Things et les Enseignes Casino renforcent leur partenariat

(Boursier.com) — Trois mois après la prise de participation des Enseignes Casino dans le capital de la société Smart Good Things Holding, société faitière du groupe Smart Good Things, les deux partenaires annoncent aujourd'hui la signature d'un accord commercial reposant sur deux axes :

Le développement et l'exploitation de parapharmacies ;

L'installation de "shops-in-shops" dédiés aux innovations produits alimentaires et non alimentaires, au sein des hypermarchés et supermarchés Casino.

L'accord constate également l'accroissement de la participation de la société Distribution Casino France dans le capital social de Smart Good Things Holding.

Des parapharmacies exploitées par Smart Good Things

Dès le deuxième trimestre 2023, les Enseignes Casino confieront à Smart Good Things l'exploitation et le développement d'une quarantaine de parapharmacies au sein des supermarchés et hypermarchés Casino. D'une surface moyenne de 62 m(2), ces parapharmacies proposeront un nouveau concept, avec une sélection de produits innovants, tels que les boissons Smart Good Things, répondant aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de bien-être et de bénéfices fonctionnels. Des services premium viendront compléter cette offre, incluant des animations produits et des bornes digitales.

Des "shops-in-shops" 100% dédiés aux innovations

Dans 60 hypermarchés et 200 supermarchés Casino, des " shops-in-shops " seront mis à disposition de Smart Good Things afin d'y commercialiser des produits alimentaires et non alimentaires ainsi que des services innovants, régulièrement renouvelés. D'une surface moyenne de 50 m(2) en hypermarché et de 25 m(2) en supermarché, ces espaces proposeront notamment des produits issus de startups, ou encore des marques internationales désireuses d'intégrer le marché français. Les premières implantations interviendront à compter du troisième trimestre 2023.

En outre, l'accord prévoit d'autres axes de coopération, notamment la possibilité d'un développement à l'international, sur le territoire nord-américain, dès fin 2023.

L'économie de la générosité et de la solidarité au coeur d'un partenariat débuté en juin 2022

Cet accord complète un partenariat reposant sur le financement de la solidarité par la consommation courante démarré en juin 2022.

Les deux partenaires se sont associés au sein du projet "Smart Good Alliance", destiné à favoriser le maintien des aînés à domicile grâce à une régie dédiée, rendant ainsi possible le financement du maintien à domicile.

Les boissons du groupe Smart Good Things sont actuellement en vente dans plus de 120 supermarchés Casino et hypermarchés Casino Hyper Frais depuis janvier 2023 et 25% du CA net sur ces produits est reversé en soutien à des causes et engagements solidaires autour de trois causes : la formation des jeunes, l'égalité femme-homme et le bien-être des ainés.

"Vouloir financer la protection par la consommation courante est notre challenge quotidien. Ce nouveau bond en avant, prouve que notre vision devient une réalité grandissante. Nos Shops-in-Shops avec Casino vont nous permettre de promouvoir des entreprises innovantes qui mettront la protection au centre de leur marketing. Notre accord concernant les parapharmacies renforce notre positionnement boissons de bien-être et enfin notre future implantation aux Etats Unis représente une réelle opportunité de faire briller notre économie bienveillante outre atlantique" a déclaré Serge Bueno, Fondateur et Président Directeur Général de Smart Good Things Holding.

"L'alliance de nos forces et de nos valeurs partagées va permettre de formidables opportunités de développement à l'international et notre programme ambitieux se voit encore renforcé" a souligné Tony Parker, Directeur General Délégué de Smart Good Things Holding.

"La conclusion de ce partenariat atteste de notre volonté de poursuivre et de renforcer notre engagement commun en faveur de l'économie bienveillante et solidaire. Les produits et services développés par la société Smart Good Things ont toute leur place dans nos magasins. Nous avons toujours été proactifs dans la détection des initiatives innovantes, en nous impliquant directement dans des startups et PME à fort potentiel de développement" conclut Cédric Osternaud Directeur Général exécutif en charge de l'innovation.