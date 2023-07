Casino signe de nouveaux accords pour équiper l'intégralité de son parc de magasins éligibles en bornes de recharge électriques d'ici 2024

(Boursier.com) — D 'ici 2024, le groupe Casino aura équipé les parkings de près de 450 sites (supermarchés et hypermarchés Casino, Monoprix) en bornes de recharge électriques, ce qui représente la mise à disposition de plus de 6.200 points de charge et couvre 100% de son parc éligible. La signature d'accords avec les opérateurs Bump et Electra va notamment permettre d'accélérer ce déploiement d'envergure.

Précurseur, le groupe Casino a entamé dès 2020, l'installation de bornes électriques sur les parkings de ses magasins pour répondre à une forte attente des consommateurs, sur un marché du véhicule électrique en plein essor.

En 2020, il signe ainsi des accords avec les opérateurs ALLEGO, TESLA puis avec BUMP en 2022, pour l'équipement d'une centaine de parkings des enseignes Casino et Monoprix, représentant un peu plus de 600 bornes (soit près de 900 points de charge). Au 1er juillet 2023, plus d'un tiers de ces sites sont déjà équipés sur l'ensemble du territoire français.

Le groupe Casino accélère le mouvement avec un appel d'offres lancé fin 2022 par Casino Immobilier, filiale du groupe casino, et remporté par BUMP et ELECTRA. Cet accord porte sur l'équipement de près de 350 nouveaux sites d'ici fin 2024, soit la mise en service de plus de 5 300 nouveaux points de charge.

Une douzaine de sites seront inaugurés dès 2023 notamment à Torcy (77), St Brieuc (35), Bormes les Mimosas (83) ou Oyonnax (01).

S'appuyant sur l'expertise de ses partenaires, le Groupe aura au total équipé d'ici fin 2024, l'ensemble de ses magasins Monoprix, supermarchés et hypermarchés Casino dotés de parkings, ce qui représente au total près de 450 sites, soit plus de 6.200 points de charge.

Les enseignes du Groupe apportent ainsi un nouveau service de proximité à leurs clients détenteurs de véhicules électriques. La mise à disposition de ces bornes devrait également contribuer à recruter, voire fidéliser de nouveaux clients.

Les bornes de recharge installées seront compatibles avec tous types de véhicules électriques et hybrides, et proposeront un mix de puissance permettant aux clients de charger leur véhicule en 20 minutes ou en quelques heures, selon le temps et le budget dont ils disposent. Le prix étant variable en fonction de la puissance de la borne. A titre d'exemple, les bornes "haute puissance" (300 kW) permettent de recharger en moins de 10 minutes de 20% à 80% de la batterie d'un véhicule de tourisme (classique), quand il faut compter environ 50 minutes avec une borne basse puissance (22 kW).