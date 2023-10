Casino : Signature de l'accord de lock-up relatif à la restructuration financière du groupe avec les créanciers sécurisés

(Boursier.com) — Le groupe Casino annonce avoir conclu ce jour un accord intitulé accord de lock-up relatif à sa restructuration financière, avec, d'une part EP Equity Investment III s.à r.l., une entité contrôlée par M. Daniel K?etínský, Fimalac et Attestor (ciaprès collectivement "le Consortium") et, d'autre part, des créanciers détenant économiquement 75% du Term Loan B, des principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers susvisés détenant économiquement 92% du RCF, ainsi que des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 58% de ces obligations.

Jean-Charles Naouri, Président-Directeur général de Casino, a déclaré : "Casino franchit une étape majeure de son processus de restructuration financière, en obtenant l'accord de ses principaux créanciers sur un plan de restructuration financière qui crée un cadre favorable à la pérennité des activités du Groupe, au maintien de l'emploi et des sièges et à la poursuite du développement de l'ensemble de ses enseignes. Cet accord a été pensé et réalisé dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, en particulier les clients, les collaborateurs, les partenaires et les franchisés. Je tiens à les remercier pour leur soutien ainsi que l'ensemble des équipes du groupe pour leur engagement et leur détermination continus et exemplaires."

La cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société, suspendue le 4 octobre, reprendra ce jeudi à l'ouverture du marché...