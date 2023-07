Casino s'effondre, dilution extrême en vue pour les actionnaires

(Boursier.com) — Casino , qui a du mal à coter compte tenu du flux vendeur, s'effondre de plus de 30% à 3,1 euros pour la reprise des échanges après une quasi journée de suspension. Compte tenu des rumeurs persistantes, le distributeur a dévoilé dès hier soir le contenu des propositions reçues de la part de EP Global Commerce, détenu par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, associé à Fimalac, ainsi que de 3F Holding, le véhicule d'investissement du trio Moez-Alexandre Zouari, Xavier Niel et Matthieu Pigasse.

La proposition menée par le milliardaire tchèque et Marc Ladreit de Lacharrière, tous deux déjà actionnaires du groupe, prévoit une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, avec une contribution de 900 millions d'euros de la part des deux hommes d'affaires via leur société respective, EP Global Commerce et Fimalac. Les 450 ME restants seront apportés par des créanciers de Casino. Le projet prévoit aussi de convertir 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée en actions ainsi que la totalité de la dette non sécurisée.

De son côté, 3F Holding compte injecter 900 millions d'euros d'argent frais : 450 ME sous forme de fonds propres (dont un minimum de 350 ME souscrit par 3F et un fonds créancier) et 450 ME sous forme de dette super senior. Le projet prévoit aussi la conversion de 300 ME de dette sécurisée, ainsi que la totalité de la dette non sécurisée.

Si la balle est désormais dans le camp du groupe stéphanois, et sans doute du gouvernement, "quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino", indique le distributeur. Et pour cause, dans le cadre du projet mené par EP Global/Fimalac les actionnaires actuels se retrouveraient avec 0,2% du capital une fois toutes les opérations réalisées, alors que le Plan de 3F&Partners est encore plus sévère puisqu'il déboucherait sur une dilution extrême de 99,97% : les actionnaires actuels n'auraient plus que 0,03% du capital une fois toutes les opérations effectuées.

Les deux soumissionnaires ont par ailleurs accepté de conserver le siège social de Casino à Saint-Etienne. 3F&Partners a également accepté de conserver le même niveau d'emploi dans le groupe, alors que l'offre du duo Kretinsky / Ladreit de Lacharrière n'y fait pas explicitement référence.

Casino s'est fixé comme objectif de réunir au moins 900 millions d'euros en nouveaux fonds propres alors que la maison-mère des supermarchés Monoprix et Franprix est en grandes difficultés financières et risque le défaut sans aide extérieure. Le management souhaite également convertir 3,5 milliards d'euros de dettes non garanties et jusqu'à 1,5 milliard d'euros de facilités garanties en actions.

Oddo BHF imagine que le groupe ne restera pas coté à la suite de cette restructuration drastique. En effet, les plans d'augmentation de capital n'offrent pas vraiment d'opportunité de participer à une nouvelle aventure actionnariale post opération, ou alors avec un flottant très réduit (8,6% dans le plan d'EPGC) et avec un risque que le groupe soit ensuite revendu. Par construction, les créanciers qui auraient participé à l'AK n'auraient sans doute pas vocation à rester dans cette position (puisqu'ils sont plutôt investisseurs crédit) alors que le potentiel flottant ne permettrait pas d'absorber ces volumes, d'où l'hypothèse centrale d'une cession par la suite... Le broker coupe son cours-cible de 1 euro à 0,05 euro.