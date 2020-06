Casino : retour d'Assemblée générale

Crédit photo © Société Casino

(Boursier.com) — Casino a tenu son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, le 17 juin. Le nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président était de 2.234 à l'Assemblée générale ordinaire. Ils détenaient 72.843.798 actions, soit 67,59% des actions ayant le droit de vote, et représentaient 114.392.431 voix. A l'Assemblée générale extraordinaire, 2.205 actionnaires étaient représentés. Ils détenaient 72.797.570 actions, soit 67,55% des actions ayant le droit de vote, et représentaient 114.301.237 voix.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire, le actionnaires ont approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2019, ainsi que l'affectation du résultat. De même, l'Assemblée générale a approuvé les informations mentionnées au Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux de l'exercice 2019, la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général, l'amendement à la politique de rémunération 2019 du Président-Directeur général. Elle a également approuvé la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l'exercice 2020 en raison de son mandat, ainsi que la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de l'exercice 2020.

Elle a, en outre, renouvelé les mandats d'administrateur de la société Euris, de la société Foncière Euris, de Mme Christiane Féral-Schuhl, de David de Rothschild et deFrédéric Saint-Geours pour une durée de 3 ans. L'Assemblée générale a procédé à la nomination de deux nouveaux administrateurs, la société Fimalac et la société Saris, filiale du groupe Euris pour une durée de 3 ans.

L'Assemblée générale a également renouvelé l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'acquérir des actions de la société. En cas d'offre publique portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la société, Casino ne pourra utiliser la présente autorisation qu'à l'effet de satisfaire des engagements de livraisons de titres, notamment dans le cadre des plans d'attribution gratuite d'actions, ou d'opérations stratégiques, engagés et annoncés avant le lancement de l'offre publique.

Puis, l'Assemblée générale extraordinaire a consenti une nouvelle autorisation d'attribution gratuite d'actions de la société au bénéfice des salariés du Groupe pour une durée de 38 mois. L'Assemblée générale a également approuvé l'ensemble des modifications statutaires proposées visant à la mise en conformité avec les dispositions légales. Enfin, l'Assemblée générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi.

L'Assemblée générale de Casino est accessible en replay, sur le site internet de la société.