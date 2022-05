Casino : reste bien orienté, effet GreenYellow oblige

(Boursier.com) — Dans un marché qui pique du nez, Casino reste bien orienté ce lundi (+2,2% à 18,5 euros) alors que le distributeur a confirmé avoir lancé un processus de cession de GreenYellow en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année. "Aucune offre engageante n'a été reçue par Casino à ce jour, et aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet", a précisé le propriétaire de Monoprix et Géant.

Selon 'Les Echos' de vendredi, le groupe "escompterait autour de 1,5 milliard d'euros pour sa pépite qu'il contrôle à 76% aux côtés de Tikehau et bpifrance", soit "une valorisation d'environ 15 fois l'Ebitda projeté pour 2022". Selon les sources du journal, Engie et TotalEnergies étudient le dossier tout comme EDP, ainsi que les fonds Ardian, KKR et Blackstone, EQT ou encore Partners Group.

Bien que la perspective d'une vente de GreenYellow d'ici la fin de 2022 soit clairement une bonne nouvelle (c'est-à-dire la suppression d'un actif non essentiel à forte intensité de CAPEX que Casino ne peut pas financer seul) car elle fournira de l'argent frais au groupe pour racheter les obligations Casino et financer sa propre consommation de trésorerie, Bryan Garnier reste prudent sur le montant exact des recettes à attendre pour le moment. Il attend que Casino soit plus transparent à terme et présente les coûts cachés liés à l'opération (dette nette de GreenYellow une fois hors du groupe Casino, impact des obligations convertibles de Farallon, autres ajustements ou éléments de consommation de trésorerie) pour établir le produit net réel probable (les investisseurs comme les analystes restent 'traumatisés' par la cession de Leader Price, rappelle le courtier). Mais cela ne résout pas le problème existentiel de Rallye début 2025... Le broker est à 'vendre' sur le dossier avec une cible de 15 euros.