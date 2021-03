Casino recule, le fonds de Kretinsky a encore cédé des titres

(Boursier.com) — A contre-courant, Casino aligne une quatrième séance de repli ce lundi, en baisse de 2,1% à 26 euros. On a appris, dans une déclaration AMF, que le fonds VESA Equity, contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et son partenaire slovaque Patrik Tkac, a franchi en baisse, le 23 février, le seuil de 5% des droits de vote de la société et détient 7.435.547 actions Casino, représentant autant de droits de vote, soit 6,86% du capital et 4,97% des droits de vote du groupe. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions du distributeur sur le marché.