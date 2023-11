Casino : recule encore après les dernières annonces

(Boursier.com) — Quatrième séance dans le rouge pour Casino qui cède encore 2,1% à 0,71 euro après les annonces matinales. Dans le cadre de son recentrage sur la France, le distributeur a tout d'abord fait part de l'acquisition auprès de GPA de la société CBD Luxembourg Holding, laquelle détient indirectement 34% du capital de Cnova (soit 117.303.664 actions ordinaires). La transaction aura pour effet de porter la participation de Casino dans Cnova, directement et au travers de filiales intégralement contrôlées, à 98,8%.

En outre, à la suite d'une information de nos confrères des 'Echos', le groupe a confirmé avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché. Ces marques d'intérêts seront analysées par le groupe et le consortium EP Equity Investment III, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company dans les prochaines semaines. Selon le quotidien, la filiale de Rallye a reçu des manifestations d'intérêt pour son solde de 291 supermarchés (dont 60 en franchise) et 52 hypermarchés. Plusieurs distributeurs présents dans l'Hexagone seraient intéressés par ces actifs (Lidl, U, Auchan, Carrefour). Les candidats à la reprise devront avoir déposé leurs offres mercredi, précise le journal.

En pleine restructuration, le distributeur stéphanois a annoncé la semaine passée, pour la seconde fois en un mois, la révision à la baisse de ses objectifs annuels pour ses activités en France.