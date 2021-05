Casino recule après un premier trimestre jugé décevant

(Boursier.com) — Casino trébuche de 2,8% à 28,3 euros au lendemain de son point trimestriel. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en repli de 13,8% sur un an mais stable à données comparables et en progression de 6,5% sur deux ans, porté par les enseignes de proximité et une forte croissance de l'e-commerce. L'EBITDA après loyers progresse de +34 ME à 189 ME.

"Le premier trimestre 2021 confirme la dynamique d'amélioration de la rentabilité du second semestre 2020 sur toutes les géographies Cette rentabilité accrue se traduit par l'accélération du désendettement", explique le groupe.

Casino, qui s'est lancé dans un plan de cessions d'actifs pour réduire sa dette, a réaffirmé qu'il avait lancé les travaux préparatoires aux augmentations de capital potentielles de ses filiales de e-commerce Cdiscount et d'énergies renouvelables GreenYellow. "Une cotation en Bourse fait partie des options pour GreenYellow", a déclaré le directeur financier, David Lubek.

Reste que pour Morgan Stanley ('pondération en ligne'), Casino souffre de la comparaison avec son grand rival Carrefour. Les résultats ont été "faibles" par rapport au consensus mais diffèrent également de ceux de Carrefour, qui a bénéficié d'une "dynamique positive" au premier trimestre. Jefferies ('sous-performer') juge les ventes de Casino "faibles", la situation en Amérique latine s'aggravant et la France souffrant d'une base de comparaison difficile alors que le premier trimestre 2020 avait coïncidé avec l'instauration du premier confinement lié à la pandémie de COVID-19.