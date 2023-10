Casino : recule après la nouvelle cession d'actifs

(Boursier.com) — Casino perd 5,7% à 1,07 euro après l'annonce de la cession de sa participation dans Groupe Éxito à Grupo Calleja. Le prix offert représente un total de 380 millions d'euros pour la participation directe du groupe français et de 148 millions d'euros pour la participation de GPA, la filiale brésilienne de Casino. L'offre sera payée comptant par l'acquéreur, a précisé Casino, qui a ajouté que le prix par action serait réduit par toute distribution extraordinaire de dividendes ou toute autre distribution, paiement, transfert d'actifs ou transaction similaire effectuée par Éxito.

Bryan Garnier ('vendre') explique que cette cession intervient plus tôt que prévu et avec une meilleure valorisation qu'anticipé (soit 380 ME contre 275 ME dans son modèle). Mais avec une tendance toujours très élevée de consommation de liquidités chez Casino et des hypers-supers qui ne devraient revenir à la croissance qu'à partir de mi-fin 2024 au plus tôt, les recettes pourraient uniquement être utilisées pour combler le trou avant l'injection de liquidités de 1,2 milliard d'euros de D.Kretinsky prévue à la fin du premier trimestre 2024.