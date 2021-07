Casino prolonge son partenariat avec Deliveroo

(Boursier.com) — Deliveroo et le groupe Casino prolongent de 2 ans leur partenariat signé en mai 2020. Cette collaboration vise à permettre aux clients de la plateforme Deliveroo de se faire livrer en moins de 30 minutes, en moyenne, les produits des enseignes alimentaires du groupe Casino.

Deliveroo a commencé à déployer sur sa plateforme les enseignes Franprix, puis les Monop', au début de l'année 2020, pour ensuite signer un partenariat portant sur l'ensemble des enseignes alimentaires du groupe Casino en mai 2020. Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Deliveroo d'élargir son offre à des courses d'appoint, grâce à de grandes enseignes de proximité appréciées des Français et présentes sur tout le territoire .

L'objectif à terme est de s'appuyer sur plus de 1.500 magasins des enseignes Casino : Franprix, Monop', Monoprix, La Nouvelle Cave, Vival, Spar, Géant Casino, Casino Supermarchés, Le Petit Casino, Petit Casino, Casino Shop.

Pour le spécialiste de la grande distribution, ce partenariat permet au groupe Casino de proposer toujours plus de services de proximité à ses clients, notamment sur les formats porteurs (magasins urbains, premium et de proximité), et ajoute ainsi une brique complémentaire à sa stratégie de développement du e-commerce alimentaire.

Consolidation de partenariat

Cette consolidation du partenariat va permettre de poursuivre le déploiement des points de vente visés par l'accord initial, et de mettre en oeuvre quelques nouveautés...

- Couverture de 500 points de vente à date et montée en puissance dans les prochains mois notamment sur les magasins de proximité.

- Accélération du déploiement du service dans les points de vente Monoprix et La Nouvelle Cave en région parisienne.

- Elargissement du maillage territorial à de nouvelles villes : Nancy, Lille, Perpignan, Angers, Mulhouse, Bayonne, Le Mans, Brest, Blois, Compiègne, Arras.

- Augmentation du nombre de produits mis à disposition des clients, jusqu'à 1.100 dans les Franprix, 900 dans les Monop'.

Rappelons que Deliveroo dispose actuellement de plus de 1.500 points de vente de courses, incluant les grandes enseignes mais également les commerces de proximité et commerces de bouche indépendants (cavistes, boulangers, boucheries).

En séance, l'action Casino est bien orientée, en hausse de 1,7% à 27,2 euros.