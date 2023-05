Casino : Prolongation de la période de consultation de certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires du groupe

(Boursier.com) — En réponse aux rumeurs de ce jour dont la presse et les médias audiovisuels se sont fait l'écho et dans le prolongement du communiqué du 24 avril 2023 relatif à la sollicitation de l'accord de certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires du groupe Casino concernant la possibilité d'initier une procédure de conciliation pour encadrer des discussions à venir avec les créanciers en lien avec le projet TERACT et la proposition de EP Global Commerce a.s., Casino indique prolonger la période de consultation jusqu'au 23 mai 2023 à 17h00 (CET).

La décision définitive de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation reste soumise à l'approbation du conseil d'administration de Casino. Il est rappelé que le groupe Casino a désigné Kroll, en qualité d'agent de tabulation et d'information pour les besoins de cette consultation des porteurs d'emprunts obligataires (casino@is.kroll.com).