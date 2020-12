Casino progresse, S&P reste menaçant

Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Dans un marché en léger repli ce matin, Casino se distingue à la faveur d'un gain de 2,3% à 25,1 euros. Alors que le distributeur a finalisé en début de semaine la cession à ALDI France de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts, pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros, la SocGen a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 39 euros.

S&P a par ailleurs confirmé sa note crédit long terme à 'B' avec une perspective qui reste 'négative'. L'agence note que le groupe a poursuivi ses efforts de désendettement en 2020 et devrait être en mesure de faire face à ses covenants bancaires en 2020 et 2021, mais le levier financier de la société reste élevé et son flux de trésorerie d'exploitation libre (FOCF) modeste. S&P voit par ailleurs toujours un risque d'événement important lié aux niveaux élevés d'endettement des sociétés mères de Casino (Rallye, Euris et Finatis), qui doivent compter sur les capacités de distribution de Casino pour assurer le service de leur propre dette.