Casino : processus "biaisé" pour Niel, Pigasse et Zouari qui se retirent

(Boursier.com) — Kretinsky proche de l'emporter? La bataille autour de la reprise de Casino a connu un rebondissement dimanche avec le retrait de 3F Holding, de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, laissant seule en lice l'offre associant Daniel Kretinsky à Marc Ladreit de Lacharrière. Casino avait fixé aux candidats jusqu'au 14 juillet au soir pour remettre leurs offres révisées de restructuration.

3F a annoncé dans un communiqué ne pas déposer d'offre pour la reprise du groupe stéphanois, dénonçant un manque d'informations et un processus "biaisé", et laissant le champ libre à la proposition rivale.

3F a écrit dans son communiqué avoir décidé, de ne pas remettre d'offre, déplorant que Casino n'a pas transmis les informations demandées sur "la projection des besoins de liquidité et de résultat d'ici la fin de l'année, (...) sur les résultats de Cdiscount au deuxième trimestre, comme sur l'ensemble des engagements hors bilan qui pèsent sur le groupe". 3F explique aussi son retrait par son refus parce que Casino a selon lui "visiblement déjà choisi son repreneur". Ce processus, ajoute le véhicule d'investissement du trio Niel-Pigasse-Zouari, "ne donne pas une chance équivalente à tous les candidats et la meilleure chance possible au groupe Casino et à ses salariés".

Dans un entretien aux Echos publié avant l'annonce de 3F, Daniel Kretinsky a fait savoir qu'il avait transmis samedi une offre révisée afin de "tenir compte des commentaires des créanciers sécurisés, mais aussi pour prendre en compte, dans une certaine mesure, les intérêts des créanciers non sécurisés". "L'endettement net de la société serait réduit de plus de 6 milliards d'euros, ce qui répond, selon nous, aux exigences définies par Casino et apporte une solution très claire. Sur ces 6 milliards, il y a 1,2 milliard d'apport d'argent frais, le reste étant de la conversion de la dette en capital", détaille l'homme d'affaires tchèque.