Casino : précisions sur les obligations de paiement au titre des instruments financiers émis

(Boursier.com) — Dans le prolongement des communiqués de presse du 25 août, du 8 septembre et du 4 octobre, le groupe Casino indique que, s'agissant des obligations EMTN à maturité 2026 et des TSSDI émis en 2005, le Président du Tribunal de commerce de Paris a accordé des délais de grâce jusqu'à la fin de la procédure de conciliation de Casino sur le paiement des créances venant à échéance pendant cette procédure.

Il est précisé que l'ouverture le 25 octobre de procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice de Casino et de certaines de ses filiales entraîne la suspension pendant la durée de la procédure de toute obligation de paiement au titre des dettes financières antérieures, c'est-à-dire notamment au titre des obligations 'high-yield' non sécurisées, des obligations EMTN et des TSSDI émis par Casino.