Casino : Poursuite des études en vue de la distribution de Grupo Éxito aux actionnaires de GPA

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de GPA, filiale du groupe Casino, a annoncé envisager la distribution d'environ 83% du capital de Grupo Éxito à ses actionnaires et la conservation d'une participation minoritaire d'environ 13% qui pourrait être cédée ultérieurement.

Le Conseil d'administration de Casino s'est réuni ce jour et a approuvé le principe du projet de séparation de GPA et Grupo Éxito afin d'extérioriser la pleine valeur de Grupo Éxito.

La distribution des actions Grupo Éxito aux actionnaires de GPA prendrait la forme de BDR (Brazilian Depository Receipts) et d'ADR (American Depository Receipts), en cohérence avec la structure actionnariale de GPA.

Sous réserve de la finalisation des analyses et de l'obtention des autorisations nécessaires, la remise des actions Grupo Éxito aux actionnaires de GPA interviendrait au cours du premier semestre 2023. A l'issue de l'opération le groupe Casino détiendrait des participations en Amérique latine dans trois actifs cotés distincts : Assaí et GPA au Brésil, tous deux détenus à hauteur de 41%, et Grupo Éxito en Colombie, avec une détention directe de 34%, et une détention indirecte via la participation minoritaire de 13% de GPA.