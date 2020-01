Casino plonge après l'avertissement !

Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Comme prévu,Casino connait un début de séance pour le moins agité avec un titre qui plonge de plus de 10% à 35 euros dans les premiers échanges à Paris. La valeur n'avait plus connu un tel mouvement baissier depuis août 2018. Comme redouté, le distributeur a souffert en fin d'année dernière en France, victime d'une forte concurrence mais surtout de la grève des transports, dont l'impact sur le chiffre d'affaires du groupe est évalué à environ 80 ME.

Résultat, la société a revu à la baisse son objectif de croissance du résultat opérationnel courant en France à environ 5% en 2019, contre une précédente prévision de 10%. Sur le seul quatrième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 MdsE en hausse de 3,6% en organique et +1,6% en comparable. Le consensus tablait néanmoins sur un niveau plus élevé, autour des 9,7 MdsE. Dans l'Hexagone, les ventes à magasins comparables sont restées stables (-1,2% en organique) avec un repli de 0,7% pour les hypermarchés Géant alors que les Supermarchés Casino ont enregistré une croissance de +0,4%.

Par ailleurs, certains détenteurs d'obligations Rallye se sont prononcés hier contre le plan de sauvegarde de la maison-mère de Casino qui prévoit notamment le remboursement de 1,6 milliard d'euros de dette sur 10 ans. Ce vote n'est néanmoins pas contraignant puisque c'est le tribunal de Paris qui se prononcera sur l'homologation du plan d'ici la fin du mois de mars. "Même si la plupart des détenteurs d'obligations s'y opposent, c'est toujours au tribunal de décider", rappelle à 'Bloomberg' Anthony Giret, analyste chez Spread Research. "L'alternative est la liquidation et les détenteurs d'obligations seraient encore plus mal lotis dans cette situation".