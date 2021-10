Casino : plombé par les annonces de Cnova

(Boursier.com) — Casino abandonne 3% à 22,7 euros en fin de matinée, plombé par le warning et le report de l'appel au marché de Cnova. Le report de la levée de fonds de Cnova est une "mauvaise nouvelle" pour Casino, car il supprime une source potentielle d'entrée de trésorerie pour le distributeur, qui tente de réduire davantage sa dette, explique Bryan Garnier. Il "reste à voir" si Casino devra financer le plan d'affaires de Cdiscount en interne ou revoir à la baisse les ambitions de sa division e-commerce. L'analyste souligne que Cdiscount et Casino ont attendu "aussi longtemps que possible pour éduquer les investisseurs" et augmenter la valorisation mais qu'ils ont "raté le train" à cause de la volatilité du marché, de la hausse des rendements et aussi parce que la nouvelle markerplace de Cdiscount en tant qu'activité de services n'a pas suffisamment d'expérience pour attirer les investisseurs.