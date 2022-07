Casino : perd encore

(Boursier.com) — Séance dans le rouge pour Casino qui recule de 1% à 12,55 euros ce lundi, malgré un marché boursier qui progresse assez nettement en ce début de semaine. Le broker Barclays a ajusté son objectif de cours à 12,5 euros sur le groupe de distribution stéphanois, contre 15 euros auparavant...

L'ensemble du secteur a été pénalisé dernièrement par les publications de résultats des géants américains Walmart et Target, qui ont annoncé coup sur coup des résultats (très) inférieurs aux attentes du marché, plombés par l'envolée de l'inflation... D'autres détaillants américains de moindre importance ont aussi revu à la baisse leurs prévisions en raison de la forte hausse de leurs coûts et certains britanniques ont déjà tiré la sonnette d'alarme depuis plus longtemps encore comme Tesco.