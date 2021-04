Casino : partenariat pour la livraison de courses avec Uber Eats

Casino : partenariat pour la livraison de courses avec Uber Eats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Casino va s'allier à Uber Eats pour livrer les Français. Le service de livraison en question sera déployé dans 500 magasins d'ici l'automne 2021. Après une première association pendant le confinement, les deux groupes annoncent donc un partenariat plus musclé pour la livraison de courses en moins de 30 minutes. 50 magasins seront initialement concernés, avant un objectif de 150 en mai puis 500 à l'automne sur le territoire français. Ainsi, des centaines de produits du quotidien seront proposés via l'application, avec la possibilité de se faire livrer de manière très rapide. L'accord concerne pour commencer l'Ile-de-France, Bordeaux et Lyon. Plusieurs enseignes Casino sont impliquées, dont Franprix et Monop', proposant près d'un millier de références.