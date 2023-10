Casino : ouverture de procédures de sauvegarde accélérée et signature de protocoles de conciliation

(Boursier.com) — Le groupe Casino annonce l'ouverture, ce 25 octobre, de procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice de Casino, Guichard-Perrachon et de certaines de ses filiales -Casino Finance, Distribution Casino France, Casino Participations France, Quatrim, Ségisor, et Monoprix- afin de mettre en oeuvre le plan de restructuration du Groupe, conformément aux termes de l'accord de 'lock-up' conclu le 5 octobre, dans le cadre des procédures de conciliation.

La procédure de sauvegarde accélérée concerne uniquement la dette financière de la société Casino, Guichard-Perrachon et de certaines de ses filiales et n'aura aucune incidence sur les relations du Groupe avec ses partenaires opérationnels -en particulier ses fournisseurs et ses franchisés- ou ses salariés.

Dans ce cadre, le Tribunal de commerce spécialisé de Paris a ouvert des procédures de sauvegarde accélérée pour une période initiale de 2 mois, qui pourra être renouvelée pour 2 mois supplémentaires sans excéder une durée totale de 4 mois maximum. Il a désigné Thévenot Partners (Me Aurélia Perdereau), FHBX (Me Hélène Bourbouloux) et Abitbol & Rousselet (Me Frédéric Abitbol) en qualité d'administrateurs judiciaires.

En outre, les sociétés Monoprix Holding, Monoprix Exploitation et Cdiscount ont conclu des protocoles de conciliation avec leurs créanciers financiers respectifs, afin de mettre en oeuvre au niveau de chacune de ces sociétés les termes de la restructuration. Le Groupe a sollicité du Président du Tribunal le constat de ces protocoles de conciliation.

Casino rappelle que la mise en oeuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre du plan de restructuration financière entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants, et Rallye perdra le contrôle de Casino. Ces opérations devraient être réalisées au plus tard au 30 avril 2024.