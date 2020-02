Casino : nouvelle organisation pour relevanC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — RelevanC -filiale du groupe Casino spécialisée dans le marketing digital à la performance au service des marques et des distributeurs- adopte une nouvelle organisation au service des stratégies de recrutement et de fidélisation des marques et distributeurs. L'objectif est d'accélérer la diversification du groupe Casino avec une ambition réaffirmée autour de l'innovation grâce à la data.

A cet effet, les deux entités du groupe Casino 3W.relevanC et Maxit, se rapprochent pour former relevanC. Cette nouvelle entité relevanC est directement pilotée par Cyril Bourgois, directeur de la stratégie, de la transformation digitale et de l'innovation du groupe Casino.

RelevanC a pour vocation de fournir aux marques et aux distributeurs des solutions de recrutement et de fidélisation des clients, fondées sur le ciblage et la mesure. RelevanC, qui regroupe plus de 120 experts du marketing opérant sur tous les métiers de la chaîne de valeur (data, opérations marketing, commercial, développement IT, UX design,...), est désormais organisé autour de deux pôles complémentaires : relevanC advertising et relevanC retail tech.

RelevanC advertising, sous la responsabilité de Christophe Blot, propose des solutions media et marketing multi-devices, enrichies grâce à la data transactionnelle, les insights & la mesure, qui permettent de répondre à toutes les problématiques marketing multicanales auprès de cibles d'acheteurs. Pour sa part, relevanC retail tech, sous la responsabilité de Clément Contamine, développe des solutions technologiques (plateformes SaaS et applications) permettant à tout distributeur d'optimiser la performance de ses actions marketing en récoltant davantage de données et en utilisant ses données pour personnaliser la relation avec le client.

Ces pôles commerciaux s'appuient chacun sur deux directions transverses :la direction data, insights et partenariats stratégiques, pilotée par Blandine Multrier et, la direction publishing confiée à Alban Schleuniger.

L'ambition de croissance de relevanC est à deux chiffres pour 2020 après avoir atteint 67 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 (+50% vs 2018).