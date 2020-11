Casino : nouvelle hausse, Daniel Křetínský monte au capital

Casino : nouvelle hausse, Daniel Křetínský monte au capital









Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Casino ne cède pas aux prises de profits. Contrairement au CAC40, le titre du distributeur poursuit sur sa lancée et enchaîne une cinquième séance consécutive de hausse (+0,7% à 21 euros). On a appris hier que VESA Equity Investment (contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretínský) avait franchi en hausse le seuil de 10% du capital de Casino et détient désormais 11.035.899 actions représentant autant de droits de vote, soit 10,18% du capital et 7,38% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition de titres sur le marché.

Dans une déclaration à l'AMF, Vesa Equity Investment a précisé envisager de poursuivre ses achats d'actions afin d'accroitre sa participation mais ne pas avoir l'intention d'acquérir le contrôle du groupe stéphanois. Le milliardaire, qui a fait son entrée au capital de Casino durant l'été 2019, soutient le plan stratégique du distributeur, incluant les cessions d'actifs annoncées (sous réserve qu'elles soient effectuées à des conditions satisfaisantes), et la réduction de l'endettement. Un positionnement client, clair et compréhensible est une priorité, avec pour objectif de défendre les parts de marché du groupe, précise VIM, qui envisage de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au conseil d'administration de Casino.

Cette nouvelle annonce va une fois de plus alimenter les spéculations sur Casino, selon lesquelles un tiers pourrait être disposé à acquérir le groupe, affirme Bryan Garnier. D'autant plus que Vesa Equity Investments est principalement détenue par M. Daniel Kretinsky (53%), un investisseur bien connu dans le secteur depuis son entrée au tour de table de Metro. Le broker ne voit toutefois pas l'homme d'affaires courir deux lièvres à la fois. A 'vendre' sur le dossier, BG reconnaît que cette montée au capital de M.Kretinsky augmente les chances de le voir diriger une éventuelle augmentation de capital chez Casino à la fin de 2021 ou en 2020, ce qui pousserait Rallye et M. Naouri à quitter Casino et ouvrirait une toute nouvelle histoire pour Casino...

Casino bénéficie par ailleurs du soutien de Morgan Stanley dans la mesure où la banque américaine a relevé à 'pondération en ligne' son opinion sur le distributeur.