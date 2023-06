Casino : nouvelle flambée du titre, Auchan suivrait le dossier

(Boursier.com) — Nouvel accès de fièvre sur le titre Casino qui bondit de près de 7% à 6,4 euros en ce début de semaine. Le distributeur continue de faire les gros titres alors que nul ne sait de quoi son avenir sera fait. Après l'arrêt des discussions avec Teract, le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez Alexandre Zouari reste sur le coup. Ils travaillent pour faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino. "Cette solution s'accompagnerait d'une mise en place d'un projet industriel et social fort et d'un plan financier rétablissant les grands équilibres du groupe Casino, en s'appuyant pleinement sur ses équipes", ont indiqué les intéressés en fin de semaine passée. Elle intégrerait un renforcement des fonds propres du groupe Casino et, dans la mesure du nécessaire, une adaptation de la dette existante aux capacités du Groupe et à la préservation de son potentiel de croissance.

Mais le trio d'investisseurs est loin d'être seul sur le coup. L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky a déjà rendu publique son projet : il propose d'injecter de nouveaux capitaux dans l'épicier en difficulté et de prendre une participation majoritaire. Selon les 'Echos' du jour, Auchan suivrait également de près le dossier. "Toujours à la recherche de partenaires, les dirigeants d'Auchan ont profité de l'opération de restructuration de Casino qui s'annonce pour discuter avec ceux qui tournent au-dessus du groupe dirigé par Jean-Charles Naouri", indique le quotidien. Le groupe nordiste aurait notamment rencontré le trio Zouari-Niel-Pigasse ainsi que Daniel Kretinsky. Selon une source du journal, Auchan n'a pas proposé à l'investisseur tchèque un soutien financier qui l'aiderait à conquérir Casino mais serait près à discuter d'un projet industrie : "le jour où votre opération aura réussi, nous sommes prêts à discuter avec vous d'un projet industriel".

Le feuilleton Casino n'est pas prêt de se terminer de sitôt.