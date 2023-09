Casino : nouveau point sur les négociations avec les porteurs d'obligations émises par Quatrim

(Boursier.com) — Le Groupe Casino a poursuivi les négociations avec le groupe ad hoc des porteurs d'obligations émises par Quatrim représentant une majorité des porteurs d'obligations (Groupe Ad Hoc) en vue de convenir du traitement des obligations Quatrim dans le cadre de l'accord de principe conclu le 27 juillet par Casino avec EP Global Commerce a.s., Fimalac, Attestor (collectivement le Consortium) et certains créanciers titulaires de sûretés.

Dans ce contexte, le Groupe, le Consortium et le Groupe Ad Hoc sont parvenus à un accord de principe.

Notamment, les principaux termes de l'accord portent sur un nouveau montant nominal de 567 ME (avant remboursements obligatoires). Il est constitué de : c.553 ME de principal, et c.14 ME d'intérêts courus capitalisés. L'accord convient aussi d'une extension de la maturité des obligations du 15 janvier 2024 au 15 janvier 2027, avec une extension supplémentaire d'un an au choix de Quatrim. Le coupon 'Pay-if-you can' (PIYC) est de 8,5% par an, lié à l'avancement du plan de cession d'actifs.

Les porteurs d'obligations Quatrim mettent en place un comité de pilotage chargé de suivre le plan de cession d'actifs. Ils bénéficient d'un droit d'intervention en cas de manquements significatifs dans le cadre du plan de cession d'actifs.

Cet accord de principe reste soumis à la réalisation des autres opérations de restructuration annoncées par le groupe, le 27 juillet.

Par ailleurs, les conciliateurs ont sollicité, ce 18 septembre auprès du Tribunal de commerce de Paris, la prorogation de la période de conciliation jusqu'au 25 octobre 2023.