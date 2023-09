Casino : nouveau plongeon

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Casino décroche de 9% à 1,5 euro au lendemain de la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats en France pour la période 2024-2028 à la suite d'une revue de la trajectoire estimée de ses unités et des mesures prises dans le cadre de la restructuration financière de l'entreprise.

Le distributeur table désormais sur un chiffre d'affaires pour 2028 pour ses opérations françaises consolidées de 17,30 milliards d'euros, à comparer aux 18,805 milliards d'euros prévus en juin. L'entreprise anticipe des revenus de 14,80 milliards d'euros pour 2024 et de 15,68 MdsE pour 2025, dans les deux cas inférieurs à ce qui avait été indiqué précédemment.

L'Ebitda après loyers en France devrait atteindre 830 millions d'euros en 2028, contre 401 ME en 2024 et 582 ME en 2025. L'entreprise misait auparavant sur un Ebitda de 656 ME en 2024, de 803 ME en 2025 et de 1,03 MdE en 2028.

Par ailleurs, dans le prolongement de son communiqué du 18 septembre 2023, le groupe annonce que le Tribunal de commerce de Paris a décidé de proroger la période de conciliation jusqu'au 25 octobre 2023.