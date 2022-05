Casino : Nomination à la présidence de Monoprix

(Boursier.com) — Guillaume SENECLAUZE, jusqu'alors Directeur Omnicanal du groupe Casino, est nommé Président de Monoprix, Président de Naturalia, en remplacement de Jean-Paul MOCHET qui quitte le groupe.

Diplômé de l'ESCP, Guillaume SENECLAUZE a débuté dans l'industrie de produits de grande consommation puis la distribution. Il a intégré le Groupe en 2015 pour prendre la direction générale de Big C Vietnam puis est devenu directeur exécutif des Supermarchés Carulla du groupe Exito en Colombie en 2016, avant de devenir vice-président des ventes et des opérations d'Exito en 2019 et vice-président Omnicanal en juillet 2020. Il a été nommé au comité exécutif du Groupe Casino en janvier 2022.

Jean-Charles NAOURI, Président directeur général du groupe Casino, a déclaré : "Je remercie chaleureusement Jean-Paul MOCHET pour ce qu'il a apporté aux enseignes du groupe Casino dont il a eu la charge, notamment au sein de Franprix durant de nombreuses années".