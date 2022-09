Casino : Moody's menace

(Boursier.com) — Moody 's Investors abaisse la perspective associée à la note crédit 'B3' de Casino de 'stable' à 'négative'. Ce changement reflète la baisse de la rentabilité de Casino au premier semestre 2022, ses flux de trésorerie disponibles toujours négatifs en France et le risque de voir la rentabilité de Casino rester déprimée avec la possibilité que les flux de trésorerie disponibles français restent négatifs au cours des 12/18 prochains mois. Il existe également un risque accru de détérioration de la liquidité en raison du flux de trésorerie disponible toujours négatif, de la difficulté à exécuter les 500 millions d'euros restants du plan de cession compte tenu d'un environnement économique plus difficile (bien que Casino ait réaffirmé son engagement à mener à bien son plan de cession d'ici fin 2023) et de la nécessité de refinancer ou de rembourser les échéances de sa dette, dont environ 1,3 milliard d'euros d'obligations en 2024.

Malgré ces défis, Moody's s'attend à ce que Casino rembourse la majorité de ses échéances 2024 grâce au produit de cession restant, y compris les 600 millions d'euros provenant de la vente de GreenYellow. En 2025, Casino disposera de 1,8 milliard d'euros supplémentaires d'échéances obligataires et bancaires. L'incapacité à obtenir des fonds pour rembourser ou refinancer la dette à long terme au moins 12 mois avant l'échéance pourrait entraîner une dégradation de la note crédit du groupe stéphanois.