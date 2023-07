Casino : Moody's dégrade encore sa notation

(Boursier.com) — Moody 's dégrade la note CFR de Casino Guichard-Perrachon de 'Caa3' à 'Ca' et la note de probabilité de défaut (PDR) de 'Ca-PD' à 'C-PD'. L'agence a également abaissé de 'Ca' à 'C' la note de la dette senior non garantie du distributeur. La perspective sur l'ensemble des notations reste 'négative'.

L'action du jour reflète les attentes de Moody's concernant des taux de recouvrement très faibles en cas de défaut en raison des défis continus de l'entreprise pour stabiliser les performances opérationnelles et des flux de trésorerie négatifs du fonds de roulement qui en résultent, entraînant une détérioration rapide des liquidités de l'entreprise. "L'entreprise a annoncé qu'elle disposera de liquidités suffisantes jusqu'à fin 2023. Toutefois, cela reste conditionné à ses performances opérationnelles et à l'évolution du fonds de roulement et du financement des fournisseurs dans les mois à venir ", ajoute l'agence.